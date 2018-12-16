16 Декабря 2018
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Спорт Северо-Западный ФО В России

Российский футболист Андрей Аршавин возвращается в питерский "Зенит"

Бывший игрок сборной России по футболу и профессиональный футболист Андрей Аршавин возвращается в клуб "Зенит" - в нем спортсмен будет руководить международным проектом "Сириус", об этом пишет издание "Мойка78".

В данном проекте будут принимать участие российские и иностранные учащиеся.

С 1999 года Аршавин стал выступать за резервный состав "Зенита", а в 19 лет дебютировал в основном составе. До 2008 года он играл за питерскую команду, в феврале 2009 стал выступать за лондонский "Арсенал". Потом вновь вернулся в "Зенит". В ноябре этого года Андрей Аршавин сообщил о завершении карьеры футболиста.

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Российский футболист Андрей Аршавин возвращается в питерский "Зенит"

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Теги: Андрей Аршавин, Зенит, клуб, Сириус



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