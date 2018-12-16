В Кургане спасатели сняли с крыши заброшенного здания девочку-подростка

В Кургане девочка-подросток забралась на крышу заброшенного здания в поселке Рябково - ее увидели и сообщили в единую службу 112.

Инцидент произошел днем 13 декабря, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

На место ЧП тотчас выехали сотрудники пожарно-спасательной части и сняли несовершеннолетнюю с крыши.

"Организована доследственная проверка. Опрашиваются очевидцы", - добавили в СК.

Сейчас следователи будут выяснять, по какой причине ребенок оказался на крыше, будут изучать личность девочки, ее хобби и условия жизни.