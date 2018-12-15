16 Декабря 2018
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Происшествия Украина

На Украине разбился истребитель Су-27

Многоцелевой истребитель Су-27 разбился на Украине при заходе на посадку, пилот погиб, сообщил Генеральный штаб вооруженных сил страны в Faceboоk. Инцидент произошел в Житомирской области около трех часов дня по местному времени.

"Сегодня, 15 декабря 2018 г., в Житомирской области около 15 часов во время выполнения планового полета при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб", — приводят "Ведомости" текст сообщения.

Украинское издание "Обозреватель" назвало имя пилота, который погиб при крушении истребителя.

"Погибшего военного звали Александр Фоменко, у него остались жена и дочь-восьмиклассница", - пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что самолет потерпел крушение на расстоянии 1,5 км от военного аэродрома в Озерном неподалеку от Житомира. Истребитель летел на высоте около 70 метров, а затем начал падать. Инцидент произошел во время плановых учений. Обстоятельства катастрофы выясняются, пишет РИА Новости.

Напомним, Су‑27 — советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель‑перехватчик, разработан ОКБ Сухого. Су-27 является одним из основных самолетов Военно-космических сил России, а также состоит на вооружении в странах СНГ, Индии, Китае.

Порошенко, Су-27(2015)|Фото: twitter.com/STsegolko

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На Украине разбился истребитель Су-27

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Теги: украина, учения, истребитель су-27



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