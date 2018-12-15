На Украине разбился истребитель Су-27

Многоцелевой истребитель Су-27 разбился на Украине при заходе на посадку, пилот погиб, сообщил Генеральный штаб вооруженных сил страны в Faceboоk. Инцидент произошел в Житомирской области около трех часов дня по местному времени.

"Сегодня, 15 декабря 2018 г., в Житомирской области около 15 часов во время выполнения планового полета при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб", — приводят "Ведомости" текст сообщения.

Украинское издание "Обозреватель" назвало имя пилота, который погиб при крушении истребителя.

"Погибшего военного звали Александр Фоменко, у него остались жена и дочь-восьмиклассница", - пишет издание со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что самолет потерпел крушение на расстоянии 1,5 км от военного аэродрома в Озерном неподалеку от Житомира. Истребитель летел на высоте около 70 метров, а затем начал падать. Инцидент произошел во время плановых учений. Обстоятельства катастрофы выясняются, пишет РИА Новости.

Напомним, Су‑27 — советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель‑перехватчик, разработан ОКБ Сухого. Су-27 является одним из основных самолетов Военно-космических сил России, а также состоит на вооружении в странах СНГ, Индии, Китае.