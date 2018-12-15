"Отмечали посвящение в студенты": в Подмосковье на базе отдыха нашли мертвого подростка

В Подмосковье расследуют смерть 17-летнего подростка, найденного в одном из номеров базы отдыха без внешних признаков насильственной смерти, сообщили Накануне.RU в ГУ СКР по Московской области.

30 сентября 2018 г. в одном из номеров базы отдыха, расположенной в Солнечногорском районе, обнаружили тело 17-летнего подростка без внешних признаков насильственной смерти. ГУ СКР по Московской области организовало доследственную проверку.

"Предварительно установлено, что накануне подросток вместе с сокурсниками отмечали на территории базы отдыха день посвящения в студенты", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти молодого человека. Изъяты образцы алкогольных напитков, употребляемых во время отдыха.

Проводятся опросы однокурсников и иных очевидцев произошедшего.