"Засужу!" Директор ХК "Трактор" угрожал инвалиду, который попросил Генпрокуратуру проверить траты клуба

Житель Челябинска, инвалид-колясочник Николай Ольховский рассказал о телефонном разговоре с человеком, представившемся директором хоккейного клуба "Трактор" Иваном Сеничевым. По словам активиста, мужчина угрожал засудить его за бесконечные проверки прокуратуры. Ранее Ольховский обратился в надзорное ведомство с просьбой проверить траты хоккейного клуба. Губернатор Челябинской области, президент ХК "Трактор" Борис Дубровский извинился перед инвалидом за "выплеснутые эмоции директора клуба", передает корреспондент Накануне.RU.

"Мне только что (21.35) с номера +7912*****77 позвонил человек, представившийся Сеничевым, и угрожал! Угрожал за то, что я написал обращение в Генеральную прокуратуру по поводу работы руководства ХК "Трактор", - написал Николай Ольховский на своей странице "Вконтакте" вчера вечером.

К посту мужчина прикрепил аудиозапись телефонного разговора.

"Меня проверяют четыре раза в год. Понятно? В том числе, главное контрольное управление и так далее. Вот если там что-то будет сказано очень серьезно, будешь извиняться публично. Засужу! Достали вы меня", — прозвучал на ней голос, очень похожий на голос бывшего вице-губернатора Ивана Сеничева.

В разговоре с журналистом DK.RU Иван Сеничев не стал отрицать, что номер действительно принадлежит ему. Однако на вопрос, угрожал ли он Николаю Ольховскому, дал очень короткий ответ: "Он же активист! Это бред", — сказал собеседник и бросил трубку.

Ситуацию прокомментировала пресс-служба губернатора Челябинской области.

"Губернатор Челябинской области, президент ХК "Трактор" Борис Дубровский позвонил инвалиду-колясочнику Николаю Ольховскому, принес извинения за выплеснутые накануне эмоции директором клуба. Глава региона отметил, что общественный контроль необходим, и каждый гражданин вправе им заниматься. Борис Дубровский и Николай Ольховский договорились о личной встрече, на которой обсудят текущее состояние и развитие городской среды", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Отметим, Николай Ольховский — инвалид-колясочник, активно выступающий за доступную городскую среду. Как сообщают местные СМИ, несколько дней назад челябинский урбанист Лев Владов возмутился тратами на хоккейный клуб "Трактор" в размере 1,035 млрд руб., запланированными в городском бюджете.

Ранее инвалид-колясочник Николай Ольховский вышел на пикет против строительства новых подземных переходов.