Родительский форум в Тюмени собрал полные залы

Психологи поделились с тюменскими родителями секретами достижения гармонии в семье. Форум "Подростки, родители, Rock`n`Roll" собрал полные залы: послушать экспертов в ДК "Нефтяник" пришли порядка 2 тыс. человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Построение гармоничных отношений в семье и решение конфликтов с детьми оказались актуальными темами для тюменских родителей: из желающих проконсультироваться у специалистов выстраивались очереди еще до официального открытия форума. На мероприятии работало три тематических площадки, где родителям рассказали о методах работы с проблемами и зависимостью у ребенка. Также обсуждались вопросы детской ответственности за ошибки, лечебной диетологии, подростковой депрессии. Тонкости воспитания девочек и мальчиков звучали на секциях "Только мамы" и "Только папы". Интерактивная площадка "Вне школы" презентовала варианты досуга для подростков, а в фотозоне можно было сделать снимок на память.

Гостей приветствовала первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, которая сама является мамой троих детей и возглавляет областную комиссию по делам несовершеннолетних. Она отметила, что родители, желая помочь своему ребенку в решении проблемы, не всегда учитывают нюансы в его поведении, а иногда даже "вероломно врываются в его личное пространство".

"Этот форум поможет увидеть себя со стороны во взаимоотношениях с детьми, мы должны быть для них во всем опорой", - считает Наталья Шевчик.

Еще одна задача мероприятия - помочь взрослым людям перебороть барьер, который мешает им обращаться к профессионалам за помощью, необходимой ребенку. Заместитель губернатора напомнила, что в Тюменской области действуют несколько проектов, направленных на гармонизацию отношений в семье. Действует школа замещающих родителей, проводятся тренинги, психологические консультации, работает центр "Семья".

Доктор психологических наук, профессор Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского, руководитель Центра юридической психологии и судебно-психологической экспертизы Екатерина Васкэ подчеркнула, что подобные мероприятия очень значимы и Тюменская область в этом вопросе двигается в авангарде. Она затронула актуальную тему кибербезопасности детей в сети интернет.

"Мы не можем ставить авторитарные запреты. Необходимо адаптироваться к ситуации и брать из интернета тот огромный познавательный контент, который там есть, и ориентировать наших детей на позитивное использование интернет-пространства. Мы должны обезопасить ребенка, дать ему основные ориентиры также, как учим его переходить дорогу на зеленый сигнал светофора", - уверена Екатерина Васкэ.

Врач-психиатр, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера № 1 Юрий Афанасьев рассказал, что дети от восьми до 12 лет – излюбленная аудитория для тех, кто продвигает "противоправный контент". По статистике, число зарегистрированных в соцсетях детей, собирающихся идти в первый класс, не превышает 5-10%, тогда как выпускники первых классов уже практически поголовно имеют там свои странички.

Руководитель центра кризисной психологии, ведущий эксперт порталов практической кризисной психологии Михаил Хасьминский заметил, что в Тюменской области системно выстроена работа с подростками и семьями, и благодаря этому она эффективна. Он призвал родителей участвовать в жизни детей, разговаривать с ними, давать четкие понятия добра и зла и подтверждать это собственным примером, а не сваливать ответственность за воспитание на школу.

В правительстве региона подчеркнули, что форум "Подростки, родители, Rock`n`Roll" не станет последним. В планах - провести подобное мероприятие, но уже с участием подростков.