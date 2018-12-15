На лидерство в губернаторской гонке претендуют Албин и Беглов?

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин возглавил рейтинг самых влиятельных чиновников города по версии местных СМИ, передает корреспондент Накануне.RU . Он может претендовать на то, чтобы стать первым человеком в северной столице. В это же время врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов также рассчитывает на высокую должность без приставки «врио».

Осведомлённые в политике Санкт-Петербурга люди уверены: Кремль может сделать рокировку и поменять Игоря Албина и Александра Беглова местами. По результатам анонимного опроса среди близких к властным кругам источников, 9% готовы проголосовать за вице-губернатора, тогда как за врио губернатора – 16%.

У Игоря Албина очень прочные позиции в Смольном: он занимает должность с 2014 года и успешно справлялся с задачами на самых сложных направлениях городского хозяйства. Во время составления «рейтинга влиятельности» по версии «Фонтанки» и «Города 812» он получил большинство голосов экспертов.

Вице-губернатор может похвастаться богатым послужным списком. В декабре 2015 года он попал в топ-100 газеты «Деловой Петербург», а также лидировал в списке лучших топ-менеджеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У него колоссальный опыт министерской работы.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов также зарекомендовал себя прекрасным руководителем и достойным хозяйственником. Его назначили на должность 3 октября 2018 года, и за столь незначительный срок чиновник успел произвести несколько эффективных назначений в Смольном.

Александр Беглов был инициатором перераспределения бюджета, чем обеспечил средства на строительство дорог, соцобеспечение граждан и здравоохранение. Крупные суммы направлены на комплексный ремонт спортивных площадок и школьных стадионов. Врио губернатора Санкт-Петербурга также предложил серию мероприятий по повышению качества бюджетной политики северной столицы.

Кроме этого, по инициативе Александра Беглова принято решение приобрести контрольный пакет акций «Метростроя». Это сделано для того, чтобы администрация города могла осуществлять полноценный контроль над развитием транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Игорь Албин также задействован в данном процессе и показал себя крепким и действенным профессионалом.

Кажется, выборная гонка в северной столице получает интригу.