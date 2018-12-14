В Москву на следующей неделе придут морозы

В Москве и Московской области на следующей неделе ожидается резкое похолодание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Гидрометцентра.

"В понедельник, 17 декабря, без осадков, ночью -18…-13°, днем -14…-9°. Во вторник, 18 декабря, местами пройдет слабый снег, ночью -16…-11°, днем -12…-7°", - говорится в сообщении.

В столичном регионе морозная погода установится уже к выходным в связи с распространением антициклона из Скандинавии.

В субботу температура воздуха составит -7…-5° в столице и -10…-5° по области, а в воскресенье, 16 декабря, ночью -14…-12° в Москве и -16…-11° по области.