"Деньги выделяются немалые". В Зауралье продлено действие госпрограммы развития промышленности
В Зауралье приняли решение продлить госпрограмму развития промышленности до 2020 года.
Промышленникам дадут субсидию на возмещение части их затрат на оплату первого взноса, если они заключат договор лизинга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.
В следующем году на развитие программы из казны Курганской области выделят 60 млн рублей.
Комментируя инициативу, глава Зауралья Вадим Шумков попросил внимательно работать в данном направлении.
"Деньги выделяются немалые, они должны значительно повлиять на развитие экономики и создание рабочих мест", - добавил врио губернатора.