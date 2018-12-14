14 Декабря 2018
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Экономика Курганская область

"Деньги выделяются немалые". В Зауралье продлено действие госпрограммы развития промышленности

В Зауралье приняли решение продлить госпрограмму развития промышленности до 2020 года.

Промышленникам дадут субсидию на возмещение части их затрат на оплату первого взноса, если они заключат договор лизинга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

В следующем году на развитие программы из казны Курганской области выделят 60 млн рублей.

Комментируя инициативу, глава Зауралья Вадим Шумков попросил внимательно работать в данном направлении.

"Деньги выделяются немалые, они должны значительно повлиять на развитие экономики и создание рабочих мест", - добавил врио губернатора.

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"Деньги выделяются немалые". В Зауралье продлено действие госпрограммы развития промышленности

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Теги: промышленность, развитие, финансы, программа, Зауралье



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