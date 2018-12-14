Прикамское "Яблоко" свергает руководителя и депутата гордумы

Делегаты конференции партии "Яблоко" в Пермском крае подняли вопрос об отзыве депутата гордумы Перми Надежды Агишевой. Партийцы обратились в федеральное бюро с заявлением о причинении депутатом "ущерба" партии из-за "человеческой непорядочности", передает корреспондент Накануне.RU. Выдвижение её кандидатуры от "Яблока" делегаты объясняют личной заинтересованностью руководителя отделении Эмилии Слабуновой, оценку действия которой тоже должно дать московское руководство.

Делегаты выразили недовольство как депутатом, так и руководителем отделения, которая "проталкивала" свою "фаворитку" для выдвижения кандидатов на выборах в 2016 г., говорится в обращении в бюро партии. Однако санкции, которые авторы просят применить к Агишевой, более строгие: депутат должна быть отозвана из думы Перми.

"Смеем утверждать, что репутация, манеры, поведение и поступки Н. В. Агишевой ни в коей мере не соответствуют ни критериям членства в партии, ни званию депутата по партийным спискам. И доказательств этому утверждению - огромное количество", - говорится в письме.

Председателю регионального отделения делегаты поручили сообщить, существует ли возможность отзыва депутата, "вследствие причиненного ею партии ущерба".

Московское бюро пермяки просят дать оценку действиям председателя по продвижению Агишевой. По их словам, решение о выдвижении кандидата было принято под нажимом Слабуновой.

"Заявив по телефонной связи, что Надежда Агишева - "яблочнее всех яблочников" председатель партии преступила все нормы партийной, корпоративной и просто человеческой морали, нанеся оскорбление всей партии, каждому ее члену, стороннику и избирателю Объявив Агишеву обладательницей некоего ореола святости и непогрешимости. Э Э Слабунова не просто ввела всех в заблуждение, она совершила поступок, наносящий, по нашему убеждению урон партии", - говорится в обращении в бюро.

Напомним, Надежда Агишева является учредителем и директором Фонда поддержки культурных проектов “Новая коллекция”, депутат - член правления пермского краевого отделения "Мемориала".