Житель Анапы обвиняется в удержании двух заложников

Житель Анапы обвиняется в незаконном удержании двух заложников, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Краснодарскому краю.

Отмечается, что вечером 11 декабря, вооружившись ружьем, пьяный 50-летний мужчина забаррикадировался в летней кухне частного дома в станице Гостагаевской. Обвиняемый произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников полиции, которые ранее прибыли на вызов. "Находясь в гостях у 44-летнего мужчины и его 39-летней сожительницы, в процессе совместного употребления спиртного злоумышленник стал угрожать оружием и запретил покидать домовладение. Мужчина удерживал граждан в доме до утра следующего дня", - говорится в сообщении.

Тем не менее полиции удалось задержать злоумышленника. Решается вопрос о его мере пресечения.