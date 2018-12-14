14 Декабря 2018
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Общество Пермский край

Прикамские врачи – лидеры Всероссийского конкурса профмастерства

Пермская краевая станция переливания крови победила на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Она стала лучшей в номинации "Помочь в один Click" за лучший лучший интернет-проект в сфере донорства крови, реализуемый учреждением Службы крови, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Проект "Пермь – Online" включает в себя комплексную работу в области пропаганды и информирования пермяков по вопросам донорства крови и ее компонентов с использованием сайта и социальных сетей. Кроме этой были и другие номинации: "Секрет успеха – постоянство", "Время совершать взрослые поступки", "Donor Sapiens", "Лучший медицинский работник службы крови 2018". На конкурс попали работы учреждений Службы крови 86 регионов страны.

Награждение лауреатов состоялось 7 декабря на XI Всероссийском форуме Службы крови. На нем также подвели итоги реализации программы развития Службы в 2018 году. За достижения в развитии бизнес – партнерства призером в номинации "Donor Sapiens" стал проект "PROдуктивное партнерство", реализуемый Службой крови Пермского края совместно с Баскетбольным клубом "ПАРМА".

Награждение сотрудников станции переливания крови(2018)|Фото: minzdrav.permkrai.ru

Кроме того, в номинации "Лучший медицинский работник службы крови 2018" в категории "Врач клинико – диагностической лаборатории" третье место заняла заведующая клинико – диагностической лабораторией Пермской краевой станции переливания крови Ирина Вольфович. Финалистом в категории "Лаборант" стала Полина Утробина, фельдшер – лаборант клинико – диагностической лаборатории.

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Прикамские врачи – лидеры Всероссийского конкурса профмастерства

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Теги: Пермская краевая станция переливания крови, конкурс промастерства, помочь в один Click, конкурс



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