Прикамские врачи – лидеры Всероссийского конкурса профмастерства

Пермская краевая станция переливания крови победила на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Она стала лучшей в номинации "Помочь в один Click" за лучший лучший интернет-проект в сфере донорства крови, реализуемый учреждением Службы крови, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Проект "Пермь – Online" включает в себя комплексную работу в области пропаганды и информирования пермяков по вопросам донорства крови и ее компонентов с использованием сайта и социальных сетей. Кроме этой были и другие номинации: "Секрет успеха – постоянство", "Время совершать взрослые поступки", "Donor Sapiens", "Лучший медицинский работник службы крови 2018". На конкурс попали работы учреждений Службы крови 86 регионов страны.

Награждение лауреатов состоялось 7 декабря на XI Всероссийском форуме Службы крови. На нем также подвели итоги реализации программы развития Службы в 2018 году. За достижения в развитии бизнес – партнерства призером в номинации "Donor Sapiens" стал проект "PROдуктивное партнерство", реализуемый Службой крови Пермского края совместно с Баскетбольным клубом "ПАРМА".

Кроме того, в номинации "Лучший медицинский работник службы крови 2018" в категории "Врач клинико – диагностической лаборатории" третье место заняла заведующая клинико – диагностической лабораторией Пермской краевой станции переливания крови Ирина Вольфович. Финалистом в категории "Лаборант" стала Полина Утробина, фельдшер – лаборант клинико – диагностической лаборатории.