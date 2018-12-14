Прикамье – лидер по цифровизации предприятий

В Перми подвели итоги реализации в 2018 году программы по повышению производительности труда и поддержки занятости населения. В ее "пилот" в прошлом году вошло 21 предприятие. В этом году их стало уже 30, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

Губернатор Максим Решетников уверен, что производительность труда – один из важнейших национальных проектов. У него есть амбициозная цель: вовлечь в экономику 10 тыс. средних и крупных предприятий по всей стране и увеличить производительность труда на 5%.

"В крае мы планируем вовлечь в проект 90 предприятий и порядка 65 тыс. сотрудников промышленных предприятий", - заявил Решетников.

По словам первого заместителя министра промышленности предпринимательства и торговли Пермского края Елены Дегтяревой, в уходящем году прошло 26 промышленных аудитов для анализа потенциала предприятия, семь комплексных аудитов, 12 аудитов с привлечением Федерального центра компетенций, семь — с привлечением Регионального центра инжиниринга.

По результатам проверок выдано более 200 решений и рекомендаций предприятиям. Сформировано семь проектов предприятий по бережливому производству, четыре из них завершены на ООО "Уралбумага", ОАО "Суксунский оптико-механический завод", АО "Сорбент", АО "Медисорб".

В 2018 году в Прикамье 5 тыс. сотрудников предприятий – 10% от общего числа занятых – прошли опережающее обучение. По результатам прохождения первой пилотной программы "Экспортного марафона" пять предприятии Пермского края ведут активные переговоры с потенциальными клиентами. Они расположены в Турции, Индонезии, Англии, Китае и других странах.

Директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития России Юлия Урожаева считает, что дальше предприятиям необходимо двигаться в сторону развития экспортного потенциала. Второе направление для роста местных предприятий – цифровизация.

"Весь мир движется в этом направлении, а Пермь является лидером этого процесса. Еще одно важное направление – вовлечение в программу повышения производительности труда предприятий социально-бюджетного сектора", - резюмировала Юлия Урожаева.

По словам генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николая Соломона, на отдельных участках предприятий первой волны производительность увеличилась в два раза, на других участках также вдвое сокращаются неиспользованные производственные запасы.

"Для нас главной целью остается формирование культуры бережливого производства, когда работа на предприятии не заканчивается на реализации одного опытного образца, она начинается тиражироваться на остальные участки", - уверен он.

Цель программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости" – реализовать региональные программы повышения производительности труда и поддержка занятости в субъектах Российской Федерации, которые позволят повысить производительность труда на предприятиях-участниках не менее чем на 30%. Срок реализации программы – с сентября 2017 года по декабрь 2025 года.