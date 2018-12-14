14 Декабря 2018
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Студенты лишившегося аккредитации сургутского вуза доучиваются в Нижневартовске

25 студентов Сургутского педагогического университета переведены в Нижневартовский государственный университет из-за того, что их собственный вуз был лишен аккредитации по нескольким направлениям.

Решение Рособрнадзор принял в октябре, СурГПУ не может готовить бакалвров по направлениям "Журналистика", "Дизайн", "Управление качеством".

Студенты, которые не успели завершить учебу, переведены на аналогичные специальности в НВГУ, рассказал проректор НВГУ по образовательной деятельности Геннадий Мальгин.

"Студенты перейдут на те же условия, что у них были в СурГПУ. Кто учился на бюджете, будет продолжать обучаться за счёт средств бюджета. Кто получал стипендию, тот и будет получать стипендию", - приводит его слова ОТРК "Югра".

Ближайшую зимнюю сессию сургутские студенты сдадут уже в Нижневартовске.

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Студенты лишившегося аккредитации сургутского вуза доучиваются в Нижневартовске

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Теги: СурГПУ, аккредитация, Росбрнадзор



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