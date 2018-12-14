В лицее в Краснодарском крае 14 учащихся обратились за медпомощью с отравлением

Учащиеся лицея № 4 в Славянске-на-Кубани Краснодарского края обратились за медпомощью из-за отравления, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 13 декабря в больницы обратились 14 детей с признаками респираторной вирусной и кишечной инфекции.

В лицее проводится комплекс комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. "Для уточнения причин возникновения заболеваний детей проведен отбор проб внешней среды для лабораторных исследований (вода, пищевые продукты) и обследован персонал пищеблока", - говорится в сообщении ведомства.