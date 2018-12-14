14 Декабря 2018
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Происшествия Курганская область

Товара - на 7 миллионов. В Кургане накрыли подпольный склад, где хранилось поддельное спиртное

Курганские полицейские обнаружили склад, в котором 53-летний мужчина хранил алкогольную продукцию на общую сумму в 7 млн рублей.

Все бы ничего, но спиртное оказалось с поддельными акцизными марками - всего было изъято более 36 тыс. бутылок, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Мужчина неплохо организовал свой бизнес - реализовывал продукцию только тем лицам, которых хорошо знал. Однако это не помешало правоохранителям выявить преступление.

Мужчине уже предъявлено обвинение, его отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело уже направлено в суд.

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Товара - на 7 миллионов. В Кургане накрыли подпольный склад, где хранилось поддельное спиртное

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Теги: алкоголь, склад, подделка, товар, полиция, Курган



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