14 Декабря 2018
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Общество Курганская область

Аварийность растет. Полиция Кургана проверяет городские автобусы на наличие неисправностей

Полиция Кургана жестко взялась за городские пассажирские автобусы. Это связано с тем, что аварийность в городе растет - автобусы часто становятся виновниками и участниками ДТП.

За 11 месяцев этого года по вине водителей автобусов произошло 28 аварий, в которых 35 человек получили травмы и 1 человек лишился жизни, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Рейды ГИБДД проводятся дважды в неделю - специалисты внезапно выходят на маршрут и проверяют состояние автобусов. В этом году полицейские осмотрели уже более 8 тыс. автобусов, составили почти 2,5 тыс. административных материалов.

В полиции отмечают, что самые распространенные нарушения - это когда не горят фары, неисправен руль, есть нарушения в работе тормозов.

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Аварийность растет. Полиция Кургана проверяет городские автобусы на наличие неисправностей

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Теги: аварийность, автобусы, водители, Курган, полиция, рейд, ГИБДД



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