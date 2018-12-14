14 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

Рекультивация свалок, очистка реки Миасс. В Челябинской области увеличат финансирование экологических программ

Финансирование экологических программ Челябинской области в 2019 году будет увеличено. Соответствующие поправки в проект областного бюджета на следующий год и плановый период одобрили депутаты комитета ЗСО по экологии и природопользованию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

В частности, увеличено финансирование областной государственной программы "Охрана окружающей среды Челябинской области". На ее реализацию будет направлено более 1 млрд 400 млн руб. Так, средства будут выделены на приобретение и обслуживание стационарных автоматизированные посты мониторинга атмосферного воздуха.

На финансирования мероприятий по организации системы обращения с отходами выделено 862,9 млн руб., из них 708 млн – на рекультивацию челябинской городской свалки. Также будут продолжены работы по рекультивации свалок в Магнитогорске и Златоусте.

305 млн рублей направят на охрану водных объектов. Деньги пойдут на реализацию проекта по сохранению Аргазинского водохранилища, строительство объектов по снижению загрязнения реки Сак-Элга на территории Карабаша, очистку реки Миасс.

Увеличено финансирование на региональную госпрограмму "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности". На ее реализацию будет направлено 1 млрд 87 млн рублей.

Депутаты комитета одобрили поступившие поправки и рекомендовали принять проект бюджета во втором и третьем чтениях.

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Рекультивация свалок, очистка реки Миасс. В Челябинской области увеличат финансирование экологических программ

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Теги: рекультивация, городская свалка, экология, выбросы, бюджет,



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