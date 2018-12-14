В Ростовской области в суд ворвался мужчина с ножом и ранил судебного пристава

В Ростовской области мужчина ударил ножом в грудь судебному приставу. В ходе задержания он также нанес удар ножом сотруднику полиции.

Как сообщили Накануне.RU, инцидент произошел 13 декабря в Батайском городском суде.

Подозреваемый задержан, им оказался 41-летнего жителя Батайска. По предварительным данным, он состоит на учете у врача-психиатра.

Возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей".

Ранее на Южном Урале мужчина получил "условку" за то, что начал дебоширить в суде во время провозглашения собственного приговора.

Мужчина проявлял неуважение к суду, выкрикивал различные реплики, снимал происходящее на сотовый телефон. В тот момент, когда к нему подошел судебный пристав, мужчина ударил его рукой в плечо.