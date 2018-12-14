"Пить - не модно". Вадим Шумков попросил волонтеров помочь в борьбе с продажей спиртного несовершеннолетним

Глава Курганской области Вадим Шумков сказал, что необходимо привлечь волонтеров к борьбе с продажей алкоголя несовершеннолетним.

Такое заявление руководитель региона сделал на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и координационного совета по вопросам содействия развитию потребительского рынка и защиты прав потребителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Шумкова.

Врио губернатора отметил, что в Курганской области около 18 тыс. волонтеров.

"Нужно, чтобы они вместе с нами поработали. Запустить молодежные акции о том, что пить - это не модно", - добавил Шумков.

Глава Зауралья поручил заняться лицензированием магазинов в селах и деревнях региона.

Добавим, что в этом году полицейские выявили 90 преступлений в сфере незаконного оборота алкоголя.