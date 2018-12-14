"Пить - не модно". Вадим Шумков попросил волонтеров помочь в борьбе с продажей спиртного несовершеннолетним

14 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Курганская область

"Пить - не модно". Вадим Шумков попросил волонтеров помочь в борьбе с продажей спиртного несовершеннолетним

Глава Курганской области Вадим Шумков сказал, что необходимо привлечь волонтеров к борьбе с продажей алкоголя несовершеннолетним.

Такое заявление руководитель региона сделал на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и координационного совета по вопросам содействия развитию потребительского рынка и защиты прав потребителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Шумкова.

Врио губернатора отметил, что в Курганской области около 18 тыс. волонтеров.

"Нужно, чтобы они вместе с нами поработали. Запустить молодежные акции о том, что пить - это не модно", - добавил Шумков.

Глава Зауралья поручил заняться лицензированием магазинов в селах и деревнях региона.

Добавим, что в этом году полицейские выявили 90 преступлений в сфере незаконного оборота алкоголя.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Пить - не модно". Вадим Шумков попросил волонтеров помочь в борьбе с продажей спиртного несовершеннолетним

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Вадим Шумков, алкоголь, несовершеннолетние, продажа, спиртное, нелегально



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1396

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети