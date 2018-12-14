СМИ: ведется расследование в отношении расходов на инаугурацию Трампа

В Манхэттене прокуратурой инициирована расследование по факту возможных нарушений со стороны инаугурационного комитета американского президента Дональда Трампа, который занимался сбором средств на проведение церемонии его вступления в должность главы Белого дома в январе 2017 года.

По сообщению источников The Wall Street Journal, расследование находится на самой начальной стадии. Прокуроры проверяют, были ли средства, собранные комитетом от влиятельных спонсоров, частично потрачены в нарушение закона. Предстоит выяснить, осуществляли ли спонсоры пожертвования в обмен на различные услуги и преференции политического характера или же прямой доступ к представителям администрации Трампа с целью оказания на них влияния.

Инаугурационному комитету, который был создан для сбора пожертвований и координации проведения мероприятий, связанных со вступлением Трампа в должность, удалось собрать рекордные $107 млн, сообщает ТАСС.