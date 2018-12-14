14 Декабря 2018
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Политика В России За рубежом

США обвинили Россию и КНР в недобросовестной конкуренции в Африке

Китай и Россия, которые являются главными соперниками США в Африке, используют методы недобросовестной конкуренции и действуют против интересов народов континента.

Такое заявление сделал советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. "Великие державы-соперники, а именно КНР и РФ, быстро расширяют свое политическое и финансовое влияние по всей Африке. Они выборочно и агрессивно направляют свои инвестиции, чтобы получить конкурентные преимущества над США", - заявил Болтон. По его данным, в 2016-17 годах прямые инвестиции Пекина составили $6,4 млрд. Как считает советник, с этой целью китайские власти используют взятки, соглашения ОПЕК и стратегическое использование долгов.

Аналогичные претензии Болтон высказал и в адрес России. "Она по-прежнему продает оружие и энергоресурсы в обмен на голоса (африканских стран) в ООН, голоса, которые удерживают у власти "силовиков", подрывают мир и безопасность и идут вразрез с подлинными интересами народов Африки", - сказал советник президента США, сообщает РИА "Новости".

Ранее Си Цзиньпин рассказал о готовности осуществлять совместные проекты в промышленности, строительстве инфраструктуры, энергетике, о готовности КНР предоставить странам Африки финансирование в размере 60 млрд долларов. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает Африку в достижении продуктовой безопасности к 2030 году.

Доктор исторических наук, депутат Государственной думы РФ шестого созыва Вячеслав Тетёкин в беседе с Накануне.RU выразил глубокое сожаление по поводу того, что за прошедшие десятилетия мы ни разу не видели встречи в верхах Россия – Африка.

Он рассказал, что подобные предложения неоднократно вносились на самый высокий уровень, но отвергались, хотя министерство иностранных дел в данном случае добросовестно пыталось продвинуть эту идею.

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США обвинили Россию и КНР в недобросовестной конкуренции в Африке

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Теги: Африка, Россия, Китай, США



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