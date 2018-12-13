13 Декабря 2018
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Соликамске живодер привязал к машине собаку и тащил ее по дороге

Жители Соликамска стали очевидцами издевательства над собакой. Фотографиями они поделились в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Мужчина привязал пса к машине и ехал по дороге. Собака едва успевала за транспортом, лапы у пса кровили, животное задыхалось.

Сам мужчина рассказал, что пес покусал его друга и таким способов он решил наказать собаку.

собака, живодеры(2018)|Фото: vk.com/typical_slkm

Неравнодушные жители заставили мужчину отвязать пса. Однако зоозащитники сообщили, что собаку он не отпустил, а засунул в салон и увез.

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В Соликамске живодер привязал к машине собаку и тащил ее по дороге

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Теги: живодер, собака, соликамск



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