В Соликамске живодер привязал к машине собаку и тащил ее по дороге

Жители Соликамска стали очевидцами издевательства над собакой. Фотографиями они поделились в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Мужчина привязал пса к машине и ехал по дороге. Собака едва успевала за транспортом, лапы у пса кровили, животное задыхалось.

Сам мужчина рассказал, что пес покусал его друга и таким способов он решил наказать собаку.

Неравнодушные жители заставили мужчину отвязать пса. Однако зоозащитники сообщили, что собаку он не отпустил, а засунул в салон и увез.