13 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Си Цзиньпин увидел Ленина

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине президентом Эквадора Ленином Морено.
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Как сообщает "Синьхуа", с 2016 года между двумя странами были установлены отношения всестороннего стратегического партнерства, началась новая глава в развитии отношений между КНР и Эквадором.

Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны поддерживать друг друга в делах, касающихся основополагающих интересов и важных вопросов. Ленин Морено в ответ заявил, что считает Китай искренним другом Эквадора, и выразил восхищение древнейшей историей китайской цивилизации и результатами китайской политики реформ и открытости, а также уважает трудолюбие, мудрость и новаторство китайского народа. Кроме того, эквадорский лидер поблагодарил КНР за поддержку и помощь социально-экономическому развитию его страны.

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Си Цзиньпин увидел Ленина

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Теги: Китай, Си Цзиньпин, Ленин Морено



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