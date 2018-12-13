Си Цзиньпин увидел Ленина

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине президентом Эквадора Ленином Морено.

Как сообщает "Синьхуа", с 2016 года между двумя странами были установлены отношения всестороннего стратегического партнерства, началась новая глава в развитии отношений между КНР и Эквадором.

Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны поддерживать друг друга в делах, касающихся основополагающих интересов и важных вопросов. Ленин Морено в ответ заявил, что считает Китай искренним другом Эквадора, и выразил восхищение древнейшей историей китайской цивилизации и результатами китайской политики реформ и открытости, а также уважает трудолюбие, мудрость и новаторство китайского народа. Кроме того, эквадорский лидер поблагодарил КНР за поддержку и помощь социально-экономическому развитию его страны.