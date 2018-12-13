В Таджикистане заявили, что не запрещали прокат "Богемской рапсодии"

Фильм "Богемская рапсодия" об истории группы Queen запрещен к показу в Таджикистане в связи с "провокационными сценами" в картине.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на комиссию "Таджикфильма" по выдаче лицензий.

При этом в руководстве организации опровергли эту информацию.

Заместитель директора "Таджикфильма" Толиб Рахматуллоев сообщил "Интерфаксу", что госстудия фильм не просматривала и не давала никаких рекомендаций по нему.

Музыкально-биографическая драма "Богемская рапсодия", посвященная творчеству рок-группы Queen и ее солисту Фредди Меркьюри, вышла в прокат в ноябре.

Главные роли исполнили Рами Малек, Люси Бойнтон, Гвилим Ли, Бен Харди, Джозеф Маццелло. Режиссер - Брайан Сингер. Брайан Мэй и Роджер Тейлор, действующие участники Queen, выступили музыкальными и творческими консультантами. Фильм был неоднозначно принят критиками.