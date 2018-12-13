Сирийское командование восхищено подвигами россиян

Война против «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) в САР была ожесточенной. На протяжении долгих лет боевики удерживали контроль над сирийской территорией. Казалось бы, конец противостояния близок, и Дамаск капитулирует под напором ИГ. Но Сирии удалось переломить исход битвы. Не без помощи России.

Сегодня в арабских СМИ то и дело появляются сводки о зачистке небольших групп боевиков в САР. Нередко источниками выступают и бойцы сирийской правительственной армии. Они в деталях рассказывают об ужасах войны. Об этом не напишет ни один военный корреспондент.

Арабское новостное издание Arabi Today взяло интервью у одного из военнослужащих САР, воевавшего с боевиками ИГ. Боец рассказал о трудностях, с которыми столкнулась правительственная армия. По его словам, порой казалось, что на республику ополчился буквально весь мир. Однако желание отвоевать захваченные земли у джихадистов подавляло страх и боль. Благодаря этому Дамаску удалось переломить ход войны и взять инициативу в свои руки.

Отдельно сириец отметил мужество и отвагу россиян, воевавших плечом к плечу с армией САР против самопровозглашенного исламского халифата. На вопрос журналиста, кого конкретно он имеет в виду, сириец ответил кратко: «Я имею в виду тех русских, которые шли в бой вместе с нами. Они бились так, будто это их родная страна». Причем сирийский боец говорил не об асах российской авиации или военных советниках. По всей видимости, речь идет о русских добровольцах, участвовавших в ключевых операциях. В том числе в Алеппо и Дейр-эз-Зоре.

Но кто же эти «русские»? Может, речь идет о так называемой «ЧВК Вагнера»? Политолог Иван Аркатов внес ясность. Эксперт отметил, что частная военная компания, которую рисуют либералы, плод их фантазии. Но это не мешает российским добровольцам участвовать в боевых действиях как в Сирии, так и в Донбассе. И за этот подвиг нужно выразить им огромную благодарность. «Это настоящие герои», - резюмировал эксперт.

Однако некоторые СМИ демонстрируют завидное упорство в попытках дискредитировать подвиги российских добровольцев в глазах общественности. Хотя американцы «наследили» тут куда заметнее. Трудно найти ближневосточного жителя или военнослужащего, восхваляющего действия иностранных ЧВК. Отличным примером может послужить американская частная военная компания Blackwater. Ее и сегодня поминают недобрым словом на Ближнем Востоке. В частности, бойцы армии Ирака рассказывают о массовых преступлениях против гражданских, совершенных представителями данной ЧВК. Из-за этого компании пришлось несколько раз сменить имя – чтобы «очиститься» от дурной славы. Трудно представить, чтобы русские добровольцы в САР могли таким же образом терроризировать мирное население. Но для Blackwater это норма, и потому они прослыли военными преступниками.