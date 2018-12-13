13 Декабря 2018
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Происшествия Южный ФО

В Сочи главному инженеру МУП "Водосток" предъявлено обвинение в гибели мальчика, упавшего в ливневую канаву

В Сочи главному инженеру МУП города "Водосток" предъявлено обвинение в гибели мальчика, упавшего в ливневую канаву, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Краснодарскому краю.

Следователи завершили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщало Накануне.RU, трагедия произошла 3 августа в поселке Лазаревское. Ребенок упал в ливневую канаву, его бабушка прыгнула за ним, однако внука унесло течением в море - там его и нашли спасатели без признаков жизни.

Данная ливневая канализация была закреплена на праве хозяйственного ведения за МУП "Водосток". "Ненадлежащее исполнение мужчиной своих обязанностей вследствие допущенной небрежности в силу занимаемой должности повлекли трагические последствия в виде гибели ребенка", - говорится в сообщении. В настоящее время ожидаются результаты строительно-технической экспертизы.

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В Сочи главному инженеру МУП "Водосток" предъявлено обвинение в гибели мальчика, упавшего в ливневую канаву

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Теги: МУП водосток, Сочи, ливневая канава, СКР



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