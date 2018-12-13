В Подмосковье на торговом центре вспыхнула новогодняя гирлянда

На одном из подмосковных торговых центров загорелась новогодняя гирлянда. Огонь удалось быстро потушить.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Московской области, сегодня днем поступил сигнал о возгорании уличной гирлянды в Котельниках по адресу 1-й Покровский проезд, 5. Пожар был локализован и в 12 часов 18 минут полностью ликвидирован. С огнем боролись 14 единиц техники и 40 человек личного состава.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре этого года на складе в Подмосковье произошел крупный пожар. В результате погибли два человека.