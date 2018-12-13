В Пермь из Молдавии доставили женщину, обвиняемую в хищении 19 миллионов у пенсионеров

13 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Пермь из Молдавии доставили женщину, обвиняемую в хищении 19 миллионов у пенсионеров

Сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН России сегодня доставили из Молдавии в Москву пермячку 1972 года рождения. Ее обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого МВД.

По версии следствия, женщина является организатором преступной группы. С 2011 по 2013 год преступная группа путем обмана похитила более 19 млн руб. у пенсионеров. После задержания всех фигурантов дела в 2013 г. женщина скрылась от следствия и была объявлена в федеральный розыск.

Сотрудники Интерпола установили, что она по поддельным документам прибыла в Кишинев. В августе 2018 г. ее задержали сотрудники полици Республики Молдова. По ходатайству Генпрокуратуры РФ, молдовские правоохранители выдали обвиняемую представителям ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Пермь из Молдавии доставили женщину, обвиняемую в хищении 19 миллионов у пенсионеров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Интерпол, розыск, уголовное дело, женщина, преступная группировка, Молдова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1320

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети