В Пермь из Молдавии доставили женщину, обвиняемую в хищении 19 миллионов у пенсионеров

Сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН России сегодня доставили из Молдавии в Москву пермячку 1972 года рождения. Ее обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого МВД.

По версии следствия, женщина является организатором преступной группы. С 2011 по 2013 год преступная группа путем обмана похитила более 19 млн руб. у пенсионеров. После задержания всех фигурантов дела в 2013 г. женщина скрылась от следствия и была объявлена в федеральный розыск.

Сотрудники Интерпола установили, что она по поддельным документам прибыла в Кишинев. В августе 2018 г. ее задержали сотрудники полици Республики Молдова. По ходатайству Генпрокуратуры РФ, молдовские правоохранители выдали обвиняемую представителям ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России.