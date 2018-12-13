13 Декабря 2018
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Экономика Пермский край

Решетников на заседании правления РЖД рассказал о совместных проектах края и железнодорожников

Партнерские отношения Прикамья и "РЖД" выходят на новый уровень. Об этом на итоговом заседании правления РЖД сообщил глава Пермского края Максим Решентиков. Он напомнил, что в этом году в Прикамье запустили два электропоезда "Ласточка". За месяц пассажиропоток в регионе вырос на 30%.

"Сотрудничество с "РЖД" помогает нам качественно улучшать жизнь пермяков, – отметил Максим Решетников, – такого количества совместных проектов и планов, как по значимости, так и по масштабам, которые есть сегодня, в крае не было уже очень давно. Большая часть этих проектов имеет социальную направленность".

В ноябре Пермский край и "РЖД" заключили Соглашение на ближайшие 3 года, которое предусматривает реализацию проектов в транспортном обслуживании населения и бизнеса, и в модернизации железнодорожной инфраструктуры, и в реализации социально значимых проектов".

Так, в Прикамье развивается Березниковско-Соликамский железнодорожный транспортный узел, к 140-летию реконструирован жд-вокзал на Перми-I. Вокзал был начальным пунктом самой первой железной дороги на Урале — Уральской горнозаводской железной дороги. Ровно год назад на его площадке открылся крупный федеральный проект – мультимедийный исторический парк "Россия – моя история".

С опережением на 2 месяца РЖД закончили реконструкцию железнодорожного путепровода на пересечении Транссибирской магистрали с улицей Героев Хасана. Это южные "ворота" Перми, ключевой объект для города. Край получил новый железнодорожный путепровод и 6-ти полосную автотрассу регионального значения Пермь – Екатеринбург.

Большое значение для города Перми и края имеет проект по развитию территории завода им. Шпагина. Здесь уже проводятся крупнейшие события регионального и федерального значения.

Предполагается, что завтра состоится встреча губернатора Пермского края и генерального директора ОАО "РЖД", на которой стороны обсудят дальнейшее сотрудничество.

Напомним, 11 декабря в головном офисе ОАО "Российские железные дороги" состоялось итоговое заседание правления компании. Оно было посвящено итогам производственно-финансовой деятельности холдинга за 2018 год и приоритетным задачам на 2019 год. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, губернатор Пермского края Максим Решетников, а также представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, научных и транспортных организаций, руководители холдинга "РЖД".

Говоря о результатах работы компании в 2018 году и в целом за 15 лет работы холдинга, генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров отметил, что железнодорожниками установлен абсолютный рекорд объема перевозок. К пиковому значению советского периода в 1988 году грузооборот увеличен на 2,5%, при этом доля железнодорожного транспорта (без учета специализированного трубопроводного) в грузообороте транспортной системы страны приблизилась к 88%, что является максимальным показателем за 15 лет.

"Положительные результаты достигнуты благодаря системной работе по совершенствованию технологии перевозочного процесса и улучшению производственных показателей. Так, за 15 лет скорость доставки грузов возросла более чем на 54%", – отметил Олег Белозёров. Говоря об итогах пассажирских перевозок, председатель правления ОАО "РЖД" отметил, что компанией обеспечена устойчивая положительная динамика во всех сегментах перевозок, а по итогам года железнодорожным транспортом будет отправлено более 1,15 млрд пассажиров (+3,1% к 2017 году).

"Особенно показателен рост пассажиропотока в новых сегментах перевозок, которые мы предложили и развиваем последние 3 года. Увеличена перевозка поездами "Ласточка" в 1,5 раза в дальнем следовании и на одну треть – в пригородном сообщении, двухэтажными поездами дальнего следования – на 37%", – сказал Олег Белозёров.

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Решетников на заседании правления РЖД рассказал о совместных проектах края и железнодорожников

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Теги: ржд, решетников, правление



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