13 Декабря 2018
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Общество Пермский край

В Соликамске достроили новую детскую поликлинику

В Соликамске достроили детскую поликлинику, рассчитанную на прием 200 пациентов за смену. Клиника будет обслуживать около 10,5 тыс. маленьких пермяков, в том числе из Чердынского, Красновишерского и Соликамского районов. 

Сейчас здание поликлиники принимает Госстройнадзор. Помещения готовы для установки высокотехнологичного оборудования - УЗИ, рентгена, кардиографа - их привезут на следующей неделе. К зданию организованы удобные подходные пути - широкие тротуары, которыми будет удобно пользоваться мамам с колясками и людям из маломобильной категории. Поликлиника уже укомплектована врачами на 73%.

"В ближайшие два месяца учреждение получит лицензию и начнет принимать маленьких пациентов", – пояснил заместитель председателя правительства – министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин

Сегодня в Соликамске функционируют две детских поликлиники. Одна из них, на ул. Калийная, 134, располагается в жилом доме 1969 года постройки и рассчитана на 68 посещений в смену. Однако по факту поликлиника перегружена и принимает до 180 детей за смену. Другая поликлиника – на ул. Северной, 43, рассчитана на 70 посещений, в то время как принимает порядка 200 детей в сутки. В обоих учреждениях отсутствуют свободные помещения, а их проектная мощность не позволяет принимать фактическое количество детей. 

Таким образом, новая поликлиника на 200 посещений существенно разгрузит оба учреждения в городе и даст возможность маленьким пациентам беспрепятственно получать медицинскую помощь.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что здравоохранение в ближайшие 5-7 лет будет "темой номер один", так как те задачи, решения которых ждут жители края, требуют от краевых властей системной работы. В адресной инвестиционной программе 30 объектов из 52 – это объекты здравоохранения. Сейчас в крае строятся 8 поликлиник, из них 5 – в Перми.

Сегодня на территории Пермского края ведется масштабное строительство социальной инфраструктуры. Так, за 5 лет (2018-2022 гг.) согласно адресной инвестиционной программе в регионе будет построено 22 объекта здравоохранения. В том числе 10 поликлиник, 7 больницы, 4 сельско-врачебных амбулаторий, 1 диспансер.

 

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В Соликамске достроили новую детскую поликлинику

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Теги: поликлиника, лети, соликамск



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