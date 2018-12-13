Глава СКР Бастрыкин потребовал проверить работу нового руководителя Свердловского управления СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать служебную проверку в отношении нового руководителя Свердловского следственного управления Михаила Богинского. Поводом для этого послужила жалоба одного из местных жителей о невыплате зарплаты работникам ООО "Космос Спецстрой", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Дело в том, что организация "Космос Спецстрой" имеет задолженность по зарплате свыше 180 млн рублей. По данному факту уже расследуется уголовное дело, однако заявитель пожаловался главе СКР, что более 1 тыс. работников данной организации до сих пор не выплатили положенную зарплату. Стоит отметить, что о проблемах с зарплатой в ООО "Космос Спецстрой" говорили еще в 2014 году.

Александр Бастрыкин потребовал от следователей СУ СКР по Свердловской области объяснений по выявленным недостаткам следствия, в том числе отсутствию мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного потерпевшим.

Кроме того, работа нового руководителя регионального следственного управления Михаила Богинского по поручению Бастрыкина будет проверена в рамках служебной проверки, а дальнейшим расследованием уголовного дела займутся следователи центрального аппарата.

Отметим, что Михаил Богинский был назначен на пост руководителя СУ СКР по Свердловской области 13 сентября 2018 года, а ранее он возглавлял СУ СКР по Тюменской области. Богинский занял место Валерия Задорина, который в апреле этого года ушел на пенсию.