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Недвижимость экс-главы московского СК попала под арест

Лефортовский суд Москвы арестовал недвижимость бывшего главы московского управления Следственного комитета России (СКР) генерала Александра Дрыманова в Тульской области.

Как сообщает ТАСС, под арест попали земельный участок в 4 тыс. кв. м и доля в двух расположенных на нем домах.

Напомним, Дрыманов в начале июня подал рапорт об отставке по выслуге лет. В июле его задержали. Позже генералу предъявили обвинение по двум эпизодам взяточничества в крупном и особо крупном размерах. Дрыманов находится под арестом.

Адвокат Александр Карабанов, который ранее представлял интересы бывшего первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, рассказал, что задержание связано с делом Шакро Молодого.

В январе 2018 года Генпрокуратура заявила, что Дрыманов, а также исполняющий обязанности его первого заместителя Денис Никандров и руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко получили взятку за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова – приближенного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

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Недвижимость экс-главы московского СК попала под арест

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Теги: александр дрыманов, недвижимость, арест



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