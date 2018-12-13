Сгорели заживо. В Новом Уренгое - страшное ДТП

Вблизи Нового Уренгоя сегодня утром столкнулись автомобиль УАЗ и грузовик MAN. Легковушка загорелась вместе с людьми, передает корреспондент Накануне.RU.

Тушение пожара заняло несколько минут, но поскольку до ближайшей пожарной части было 22 км, к моменту приезда расчета кузов машины уже был охвачен огнем. Как сообщили агентству в управлении МЧС по Ямалу, два человека, находившиеся в машине, погибли, еще два участника ДТП пострадали.

Чтобы достать тела из оплавившейся машины спасателям пришлось применить спецтехнику.

Ущерб и причина ДТП устанавливаются.