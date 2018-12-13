Зауральские "фронтовики" бьются за создание "зеленого щита" вокруг Кургана

В Кургане пройдут общественные слушания по теме установления вокруг Кургана "зеленого щита".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в прошлом году депутаты Курганской областной думы отказались принять подобное решение, они указали на отсутствие мотивированного ходатайства и указания конкретной территории, а также ее площади, на которой планируется создать лесопарковый зеленый пояс.

Кроме того, народные избранники побоялись, что "зеленый щит" будет слишком дорогим удовольствием для региональной казны.

После этого в регионе создали специальную комиссию, проводились "круглые столы" и совещания: стороны обсудили все имеющиеся разногласия в понимании специфики данной темы.

Активисты ОНФ направили итоговое ходатайство на рассмотрение в Общественную палату Курганской области, инициативу общественников поддержали, после чего началась детальная проработка рабочих вопросов.

"Предлагаемая общая площадь - свыше 159 тысяч га. Надеемся, что население активно включится в обсуждение и вместе мы примем оптимальное решение по границам лесопаркового зеленого пояса", - сообщили Накануне.RU в региональном штабе ОНФ.

Общественные слушания пройдут 25 декабря в 15.00 в Региональном деловом центре.