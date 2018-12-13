13 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

У Леонардо Ди Каприо забрали "Оскар"

44-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо лишился статуэтки "Оскар". Правда, не своей (полученной им за роль в фильме "Выживший"), а Марлона Брандо. Марлоновскую статуэтку Ди Каприо на день рождения подарил его друг, финансист-аферист Джо Лоу, который сейчас в бегах. Мужчину подозревают в мошенничестве с малазийским инвестиционным фондом на миллиарды долларов.

По данным The Times, американские следователи сейчас пытаются вернуть вещи, которые Лоу покупал на украденные деньги. К ним относится и статуэтка, полученная актером Марлоном Брандо в 1955 году за роль в фильме "На набережной". Собственно, вернуть статуэтку Ди Каприо должен был еще в прошлом году, но, как видно, не торопился.

Подарочек для Леонардо Лоу купил на аукционе за $600 тыс. В списке правоохранителей, как пишет The Times, также фигурируют ювелирные изделия стоимостью $8 млн, которые Джо успел подарить австралийской модели Миренде Керр. По некоторым данным, часть украшений "ангел" Victoria's Secret уже вернула, но кое-что у нее еще остается (тоже, видимо, не хочет расставаться с подарками).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

У Леонардо Ди Каприо забрали "Оскар"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: леонардо ди каприо, джо лоу, конфискация, оскар, марлон брандо



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1284

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети