У Леонардо Ди Каприо забрали "Оскар"

44-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо лишился статуэтки "Оскар". Правда, не своей (полученной им за роль в фильме "Выживший"), а Марлона Брандо. Марлоновскую статуэтку Ди Каприо на день рождения подарил его друг, финансист-аферист Джо Лоу, который сейчас в бегах. Мужчину подозревают в мошенничестве с малазийским инвестиционным фондом на миллиарды долларов.

По данным The Times, американские следователи сейчас пытаются вернуть вещи, которые Лоу покупал на украденные деньги. К ним относится и статуэтка, полученная актером Марлоном Брандо в 1955 году за роль в фильме "На набережной". Собственно, вернуть статуэтку Ди Каприо должен был еще в прошлом году, но, как видно, не торопился.

Подарочек для Леонардо Лоу купил на аукционе за $600 тыс. В списке правоохранителей, как пишет The Times, также фигурируют ювелирные изделия стоимостью $8 млн, которые Джо успел подарить австралийской модели Миренде Керр. По некоторым данным, часть украшений "ангел" Victoria's Secret уже вернула, но кое-что у нее еще остается (тоже, видимо, не хочет расставаться с подарками).