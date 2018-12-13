13 Декабря 2018
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Общество Курганская область

"Потому что он - наш". В родном селе Шумкова открыли 3D-кинотеатр - на это нашлось 5 млн в федеральном бюджете

В день Конституции в селе Варгаши открыли 3D-кинотеатр.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области, на обновление кинозала в ДК "Современник" из федерального бюджета было направлено 5 млн рублей. Эти деньги пошли на покупку нового современного кинооборудования.

Стоит отметить, что врио губернатора Зауралья Вадим Шумков - родом из Варгашинского района.

"Это удачный пример того, как небольшое финансирование меняет жизнь большого количества людей в районном центре", - отметил Вадим Шумков, который лично приехал на открытие кинозала.

Местные жители связывают появление кинозала с тем, что глава области сам отсюда родом.

"Он же наш, местный, Вадим Михайлович. Вот и сделал. Ничего зазорного в этом нет, что он землякам помогает. Сегодня в Варгашах кинотеатр, завтра в Лебяжье, например, новую дорогу. Послезавтра в Макушино - парк или сквер. Область обновляется и она должна жить. Хватит тех времен, которые были при Кокорине (Алексей Кокорин - бывший губернатора региона - прим.) - тогда область загнивала", - поделилась своим мнением с Накануне.RU жительница Варгашей Надежда Кудрявцева.

На открытии кинозала Вадим Шумков также отметил, что местная и областная власти очень активно взаимодействуют друг с другом - именно поэтому и возникают такие объекты, как новый кинозал. Глава Зауралья добавил, что в планах по Варгашам на следующий год - отремонтировать районную больницу, на это потратят 25 млн рублей. Также в районе появятся сразу несколько новых дорог.

Врио губернатора добавил, тем самым подтвердив слова жительницы района, что подобную работу будут продолжать не только в Варгашах, но и в других районах Курганской области.

Еще один сельский кинотеатр 15 декабря открывает в Частоозерье депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков. Также совсем скоро новый многозальный кинотеатр откроется и в Кургане - в торговом центре "Стрекоза" в Заозерном.

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"Потому что он - наш". В родном селе Шумкова открыли 3D-кинотеатр - на это нашлось 5 млн в федеральном бюджете

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Теги: кинотеатр, Вадим Шумков, Варгаши



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