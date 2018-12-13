Более ста горняков эвакуировали из кузбасской шахты из-за пожара

В Кемеровской области из-за пожара на шахте были эвакуированы 118 горняков.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, ЧП произошло в Новокузнецком районе. В шахте загорелся магистральный ленточный конвейер.

Все горнорабочие, которые на момент происшествия находились в шахте, выведены на поверхность. Возгорание ликвидировано.

Летом пожар произошел в одном из забоев на шахте "Ерунаковская-8" группы Evraz в Новокузнецке. Всего в забое находились 114 человек, все горняки были эвакуированы.