13 Декабря 2018
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Политика Приволжский ФО Пермский край

Прикамский замминистра стал фигурантом дела о разглашении гостайны

Заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Стрункин стал фигурантом уголовного дела о разглашении гостайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ).

По версии ФСБ, он незаконно передал сотрудникам аппарата законодательного собрания некие секретные мобилизационные документы в рамках подготовки к проверке управления спецпрограмм президента. Госслужащие работали с ними на незащищенных компьютерах, имеющих доступ к интернету. В министерстве говорят, что в курсе расследования уголовного дела и готовы оказывать сотрудничество следствию, сообщает "Коммерсант".

По версии следствия, Игорь Стрункин привлек к разработке, изготовлению и исполнению мобилизационных документов, в которых содержались секретные сведения, сотрудников аппарата законодательного собрания региона, у которых, в отличие от и. о. замминистра, не было допуска к гостайне. Как утверждают источники, изготовленные проекты мобилизационных документов передавались на утверждение спикеру заксобрания Валерию Сухих. Последний якобы также не имел необходимой формы допуска.

По данным министерства территориальной безопасности, расследование в отношении сотрудника длится уже полгода. "Однако никаких запросов пока не поступало", - уточнили в ведомстве.

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Прикамский замминистра стал фигурантом дела о разглашении гостайны

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Теги: разглашение государственной тайны, ФСБ, Игорь Стрункин



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