В Европарламенте выступили против "Северного потока - 2"

Депутаты Европейского парламента выступили за прекращение реализации проекта трубопровода "Северный поток - 2".

Об этом говорится в резолюции Европарламента по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС - Украина". Как говорится в тексте документа, Украина играет в сфере европейской сети энергетического обеспечения ключевую роль. Также в резолюции говорится, что газопровод - политический проект, который представляет угрозу для европейской безопасности, сообщает ТАСС.

Тем временем, "Газпром" уложил около 300 км труб газопровода "Северный поток —2" на дно Балтийского моря. Подчёркивается, что строительство совершается "в соответствии с графиком".