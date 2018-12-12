Общественники просят прокуратуру проверить законность закупки автомобиля за 2,5 млн рублей для МФЦ Златоуста

Челябинские активисты ОНФ обратились в прокуратуру из-за закупки люксового автомобиля для многофункционального центра Златоуста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Организация заключила договор на поставку автомобиля TOYOTA CAMRY в топовой комплектации на сумму 2,5 млн рублей.

В ОНФ считают, что закупка была проведена с нарушением закона. Способом закупки выбрана закупка у единственного поставщика. В качестве обоснования своего выбора организация указала: "Срочная потребность в продукции".

Кроме того, к автомобилю предъявлялись избыточные требования. Так, в машине должны быть четыре камеры обзора по периметру автомобиля, вентиляция передних сидений и ионизатор воздуха "nano e".

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность данной проверки.