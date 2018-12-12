УФАС заподозрило управление строительства Копейска в сговоре из-за контракта на ремонт фонтана без проведения торгов

УФАС возбудило дело о сговоре при заключении контракта на ремонт фонтана в Копейске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, управление строительства городского округа заключило контракт на выполнение комплекса мероприятий по капительному ремонту фонтана на площади Славы с единственным поставщиком ООО "Флагман" стоимостью 16,9 млн руб.

Контракт был заключен 6 августа, но по графику первый этап работ надо было выполнить с момента заключения договора по 20 июля. Кроме того, с этой же организацией без проведения конкурсных процедур был заключен договор на строительный контроль. УФАС направило иск в Арбитражный суд Челябинской области о признании недействительным контракта по ремонту фонтана.

УФАС считает, что в действиях управления и компании содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. Заседание назначено на 25 декабря.