Капитан сборной России Павел Дацюк не сыграет на втором этапе хоккейного Евротура

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк не поможет национальной команде на втором этапе Евротура - Кубке Первого Канала. Об этом Накануне.RU сообщили в Федерации хоккея России.

Напомним, матчи турнира будут сыграны 13, 15 и 16 декабря. Ранее Дацюк был в числе хоккеистов, вызванных для участия в нем.

Как уточнили в ФХР, после консультации штаба сборной России с Павлом Дацюком и Антоном Бурдасовым было принято решение, что форварды не сыграют на Кубке Первого канала. При этом Дацюк пройдет программу мониторинга состояния здоровья и восстановления, а Бурдасов будет выступать за Олимпийскую сборную в Швейцарии.

Напомним, весной этого года Павел Дацюк продлил контракт со своим клубом - питерским СКА.