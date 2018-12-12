12 Декабря 2018
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Спорт В России За рубежом

Капитан сборной России Павел Дацюк не сыграет на втором этапе хоккейного Евротура

Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк не поможет национальной команде на втором этапе Евротура - Кубке Первого Канала. Об этом Накануне.RU сообщили в Федерации хоккея России.

Напомним, матчи турнира будут сыграны 13, 15 и 16 декабря. Ранее Дацюк был в числе хоккеистов, вызванных для участия в нем.

Как уточнили в ФХР, после консультации штаба сборной России с Павлом Дацюком и Антоном Бурдасовым было принято решение, что форварды не сыграют на Кубке Первого канала. При этом Дацюк пройдет программу мониторинга состояния здоровья и восстановления, а Бурдасов будет выступать за Олимпийскую сборную в Швейцарии.

Напомним, весной этого года Павел Дацюк продлил контракт со своим клубом - питерским СКА.

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Капитан сборной России Павел Дацюк не сыграет на втором этапе хоккейного Евротура

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Теги: Дацюк, Евротур, хоккей



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