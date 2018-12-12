12 Декабря 2018
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Экономика Курганская область

"Необходимо 47 миллионов, а предусмотрено 4". Курганский прокурор раскритиковал проект бюджета города на 2019 год

Депутаты Курганской городской думы на своем заседании 12 декабря в первом чтении приняли проект бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, передает корреспондент Накануне.RU.

Докладывать основные параметры вышел директор департамента финансов администрации города Игорь Зворыгин. Он отметил, что прогноз доходов и расходов городской казны составлен исходя из прогноза социально-экономического развития Кургана, а также из оценки налоговых и неналоговых платежей.

"Общий объем доходов в 2019 году определен в сумме 7 млрд 524 млн рублей, доходы на 2020 год - 5 млрд 185 млн рублей, доходы на 2021 год - 5 млрд 270 млн рублей. Расходы городского бюджета на 2019 год предусматриваются в сумме 7 млрд 964 млн рублей, дефицит бюджета на 2019 год составит 440 млн рублей", - отметил Зворыгин.

Игорь Зворыгин(2018)|Фото:Накануне.RU

Чиновник добавил, что при разработке этого проекта прежде всего учитывались требования по сбалансированности бюджета, по повышению результативности бюджетных расходов.

После доклада Зворыгина весомые замечания возникли у прокурора Кургана Вадима Суровцева. Он попросил слово и, обратившись к депутатам, отметил, что в указанном проекте имеется ряд замечаний.

"Там в недостаточном объеме включены средства на исполнение судебных решений. В администрации на сегодняшний день находится более 200 судебных решений по выплатам гражданам денежного эквивалента стоимости жилья. Общая сумма необходимых средств - более 133 млн рублей. Но на данные расходы в бюджете запланировано всего 24 млн рублей - это 18% от фактической потребности", - сказал прокурор.

Суровцев добавил, что к администрации города предъявлено 160 судебных исков по предоставлению гражданам жилых помещений по договорам социального найма.

Вадим Суровцев, прокурор Кургана(2018)|Фото:Накануне.RU

"На эти цели необходимо 46 млн рублей, но на данные цели в проекте бюджета на 2019 год средства не предусмотрены в принципе. Недостаточное количество средств запланировано и на исполнение 15 исполнительных документов по проведению капитального ремонта жилищного фонда - необходимо 47 млн рублей, а предусмотрено 4 млн рублей. Я предлагаю рассмотреть вопрос об увеличении ассигнований, направленных на исполнение указанных судебных решений", - сказал Вадим Суровцев.

Зампредседателя гордумы Игорь Прозоров после прокурорского выступления отметил, что все замечания учтены.

Курганская городская дума(2018)|Фото:Накануне.RU

"Мы приняли в проработку те предложения, которые нам поступили. Ко второму чтению проекта бюджета мы должны все это доработать", - сказал народный избранник.

Депутаты проголосовали "за" при одном воздержавшемся - депутате от КПРФ Якове Сидорове. Сейчас проект бюджета городской казны ждет второе чтение.

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"Необходимо 47 миллионов, а предусмотрено 4". Курганский прокурор раскритиковал проект бюджета города на 2019 год

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Теги: Вадим Суровцев, Игорь Зворыгин, бюджет, Курган, проект, депутаты, Курганская городская дума, прокуратура, первое чтение, замечания



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