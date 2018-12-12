Дочь Дмитрия Пескова вспомнила высказывание отца про "печень митингующих"

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза (20), которая живет в Париже, продолжает комментировать акции протеста, сотрясающие Францию уже месяц. В очередном сообщении в Instagram девушка на этот раз высказывается уже не так однозначно, как раньше ("Круто, конечно, что народ может выразить своё недовольство", писала Лиза в конце ноября).

Теперь Пескова выдает такие тексты (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.): "Будучи 4е выходные свидетелем событий в Париже, я сделала следующие выводы. Можно сколько угодно спорить, до какой степени народ может выражать своё мнение (и лично я считаю, что народ должен иметь возможность это делать), можно бесконечно спорить кто прав, кто виноват. В этой ситуации очень важно отличать мирных демонстрантов от провокаторов и погромщиков. Хочу заметить, что вторых бывает больше! И, между прочим, именно про ТАКИХ мой папа когда-то сказал фразу "За раненого омоновца надо размазать печень митингующих по асфальту". Его чуть живьём не съели, а мне продолжают припоминать эту фразу каждый день с тех пор, как я выложила пост о манифестациях. То, что увидела я своими глазами - это анархия и мародерство. Мой папа сказал это о тех, кто занимается беспределом, а не попыткой что-то донести, доказать. Этот способ выражения мнения не подходит ни одной цивилизованной стране мира. Естественно есть вещи, с которыми я не согласна. Я очень много думаю, пытаясь разобраться в этой ситуации, и все больше прихожу к выводу, что виноваты обе стороны. И я, лично, не говорю о провокаторах, так как для меня они не являются стороной (именно те, о которых говорил мой папа). Ситуация во Франции говорит нам всем, о самой простой банальной, но такой настоящей вещи. Вы спросите меня, какой из? Власти не нужно давать людям невыполнимых обещаний, а людям нельзя возлагать на власть неисполнимых надежд".

Высказывание про "печень по асфальту" относится к протестному периоду 2011-2012 годов, начавшемуся после выборов в Госдуму. В мае 2012 года на тот момент депутат ГД РФ Илья Пономарев в твиттере написал: "Спросил у Пескова, подумал ли он, говоря, что ОМОН слишком мягок. Ответ: за раненого омоновца надо размазать печень митингующих по асфальту". Позже Песков прокомментировал это свое высказывание так: "Ну представьте: стоят в коридоре два мужика. Он мне сказал: "Ты дурак". Я ему ответил. Бежать после этого сразу все вываливать в "Твиттер" – это просто не по-мужицки".