Глава Минтранса стал председателем совета директоров "Аэрофлота"

Министр транспорта Евгений Дитрих избран председателем совета директоров "Аэрофлота". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании совета 11 декабря.

Также утвержден измененный состав правления ПАО "Аэрофлот" в числе 10 человек. Кроме того, по решению совета членом правления был назначен замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Напомним, Дитрих вошел в состав Совета директоров ПАО "Аэрофлот" по решению внеочередного общего собрания акционеров в октябре.

Кроме того, в обновленный состав вошел и бывший глава Минтранса Максим Соколов.

Как сообщало Накануне.RU, кандидатура Дитриха ранее была предложена для избрания советом директоров на заседании 27 сентября. Соколова в руководящий орган "Аэрофлота" выдвинуло правительство РФ.