Глава Минтранса стал председателем совета директоров "Аэрофлота"

12 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Писатель номенклатуры, а не народа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Глава Минтранса стал председателем совета директоров "Аэрофлота"

Министр транспорта Евгений Дитрих избран председателем совета директоров "Аэрофлота". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании совета 11 декабря.

Также утвержден измененный состав правления ПАО "Аэрофлот" в числе 10 человек. Кроме того, по решению совета членом правления был назначен замгендиректора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Напомним, Дитрих вошел в состав Совета директоров ПАО "Аэрофлот" по решению внеочередного общего собрания акционеров в октябре.

Кроме того, в обновленный состав вошел и бывший глава Минтранса Максим Соколов.

Как сообщало Накануне.RU, кандидатура Дитриха ранее была предложена для избрания советом директоров на заседании 27 сентября. Соколова в руководящий орган "Аэрофлота" выдвинуло правительство РФ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Минтранса стал председателем совета директоров "Аэрофлота"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: евгений дитрих, аэрофлот



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.10.2018 11:59 Мск Дитрих и Соколов вошли в обновленный состав совета директоров "Аэрофлота"
Ранее 01.10.2018 12:19 Мск Бывший и действующий министры транспорта РФ выдвинуты в Совет директоров "Аэрофлота"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1175

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети