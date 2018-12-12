Госдума отказалась признавать граждан жертвами политрепрессиий без проверки документов

Госдума отклонила принятый в первом чтении проект поправок в закон о реабилитации жертв политических репрессий. Законопроект позволял признавать граждан жертвами политических репрессий в случае невозможности проверки материалов уголовных и административных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутаты внесли законопроект в Госдуму еще в апреле 2016 г., и только два года спустя он был принят в первом чтении.

"Законопроектом предлагается новый механизм проверки материалов уголовных и административных дел для признания граждан жертвами политических репрессии. Законопроект предлагает наделить прокуратуру полномочиями по организации внесудебной процедуры признания достоверности документов заявителей с привлечением органов госбезопасности, внутренних дел в случае утраты документов или неполучения документов от органов иностранных государств", - пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по труду Михаил Терентьев.

Поправки позволяли признавать граждан политрепрессированными на основании документов заявителей. Согласно законопроекту, прокуратура совместно с МВД и ФСБ должна была проверять предоставленные документы и выдавать справки о признании лиц подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации либо пострадавшими от политических репрессий.

Депутат заявил, что сегодня законопроект утратил свою актуальность: такой вывод сделала рабочая группа, в которую вошли представители МВД, ФСБ и Минюста.

"Появление данного законопроекта было связано с массовым обращениям жителей Крыма после воссоединения с Россией, что привело к срыву срока рассмотрения обращений. На рабочей группе прозвучала информации о сокращении в 2017 г. в несколько раз обращений по сравнению с 2014-2016 гг. по вопросам реабилитации жертв политических репрессий. Сейчас органы прокуратуры и МВД рассматривают обращения по вопросам реабилитации жертв политрепрессий в установленные сроки. У МВД России отлажено взаимодействие с уполномоченными органами стран СНГ по предоставлению документов", - заключил Терентьев.

Большинство депутатов проголосовали за отклонение законопроекта, 18 выступили против, один воздержался.