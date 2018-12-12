Судью арбитража Пермского края просят проверить на соблюдение закона о противодействии коррупции

Судью Арбитражного суда Пермского края Наталью Богаткину попросили проверить на предмет возможного нарушения закона о противодействии коррупции. Петиция, обращенная к Высшей квалификационной коллегии судей, опубликована сегодня на портале Change.org. Ранее подобную жалобу уже рассматривала квалификационная коллегия судей Пермского края, но нарушений в декларации судьи проверяющие не обнаружили. Автор петиции считает, что работа коллегии тоже должна быть проверена, передает корреспондент Накануне.RU.

В петиции под названием "Заставим Пермский Арбитражный суд соблюдать правосудие!" говорится о жалобе, направленной в Квалификационную коллегию судей Пермского края в отношении Богаткиной. Якобы расходы судьи за 2012 г. не соответствовали доходам за три предыдущие года.

В частности, в документе говорится, что в 2011 г. в декларации о доходах судьи значился автомобиль "Мазда -3". Годовой доход Натальи Богаткиной в 2011 году составил 1 240 000 руб.

В 2012 г. годовой доход судьи увеличился на 133 000 руб. и составил 1 373 000 руб. Автомобиль "Мазда -3" в декларации не указан. Вместо него появился автомобиль "Вольво S-80". Автор петиции обращает внимание, что судья не указала доход от продажи "Мазды".

"При этом, MAZDA-3 и VOLVO S-80 машины совершенно разного класса и ценовой категории. Также неизвестно из каких финансовых ресурсов судьей был приобретен седан класса "Бизнес" при разнице в доходе всего в 133 000 рублей", - говорится в тексте петиции.

В 2013 г. в декларации судьи отражено наличие в собственности квартиры 57,5 кв. м, 58,8 кв. м, 71,8 кв. м, 48,81 кв.м., квартира в долевой собственности - 1/2 доли 37,68 кв. м. Доход составил 1 834 000 руб.

В 2014 году судья владеет квартирой 57,5 кв. м., 588 кв. м., 71,8 кв. м. при доходе 1 971 366 руб., что на 137 366 руб. больше, чем в 2013 г.

"Возникает аналогичный вопрос: по какой причине не был отражен доход от продажи недвижимого имущества в 2013 году на 2014 год? При этом, все имущество находится у судьи в собственности, а не в пользовании. Соответственно информация о продаже указанного имущества должна быть отражена в официальных сведениях о доходах и расходах федерального судьи", - утверждает автор петиции.

Жалоба на Наталью Богаткину действительно поступила, это подтверждает информация на сайте краевого арбитража. По результатам проверки установлено, что требования о ежегодном представлении сведений о своих доходах и имуществе судья соблюдает, говорится в разъяснениях суда.

"Не соответствует действительности информация о наличии у судьи в собственности и сокрытии сведений в части транспортного средства, а также об условиях приобретения недвижимого имущества, указанного в обращении. Транспортное средство находится в угоне с 2002 года. Стоимость жилого помещения, приобретенного в 2012 году, соответствует рыночной стоимости по состоянию на момент его приобретения", - говорится в отчете Арбитражного суда о проведенной проверке.

Также на сайте говорится, что "приобретение жилых помещений произведено за счет доходов от продажи иных жилых помещений; приобретение автомобиля за счет доходов от продажи предыдущего автомобиля и кредитных средств. Судьей представлены документы, подтверждающие данные обстоятельства".

Автор петиции отмечает, что результаты проверки его не устраивают. Он называет разъяснения суда отпиской и просит Высшую квалификационную коллегию судей РФ проверить работу Квалификационной коллегии судей Пермского края, Комиссии по контролю за соответствием доходов и расходов судей и Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Арбитражного суда Пермского края. Отметим, что в состав проверявшей доходы Богаткиной коллегии входит и она сама. Накануне.RU направило в Арбитражный суд официальный запрос с просьбой прокомментировать петицию.

Добавим, имя создателя петиции - Александр Григоренко - совпадает с именем депутата заксобрания Пермского края от ЛДПР. Однако сам парламентарий в беседе с Накануне.RU опроверг свою причастность к созданию петиции. На момент публикации материала петицию подписали 15 человек.