Судью арбитража Пермского края просят проверить на соблюдение закона о противодействии коррупции

12 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Писатель номенклатуры, а не народа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

Судью арбитража Пермского края просят проверить на соблюдение закона о противодействии коррупции

Судью Арбитражного суда Пермского края Наталью Богаткину попросили проверить на предмет возможного нарушения закона о противодействии коррупции. Петиция, обращенная к Высшей квалификационной коллегии судей, опубликована сегодня на портале Change.org. Ранее подобную жалобу уже рассматривала квалификационная коллегия судей Пермского края, но нарушений в декларации судьи проверяющие не обнаружили. Автор петиции считает, что работа коллегии тоже должна быть проверена, передает корреспондент Накануне.RU.

В петиции под названием "Заставим Пермский Арбитражный суд соблюдать правосудие!" говорится о жалобе, направленной в Квалификационную коллегию судей Пермского края в отношении Богаткиной. Якобы расходы судьи за 2012 г. не соответствовали доходам за три предыдущие года.

В частности, в документе говорится, что в 2011 г. в декларации о доходах судьи значился автомобиль "Мазда -3". Годовой доход Натальи Богаткиной в 2011 году составил 1 240 000 руб.

Богаткина, сведения о доходах 2011(2018)|Фото: http://perm.arbitr.ru/files/pdf/s_2011.pdf

В 2012 г. годовой доход судьи увеличился на 133 000 руб. и составил 1 373 000 руб. Автомобиль "Мазда -3" в декларации не указан. Вместо него появился автомобиль "Вольво S-80". Автор петиции обращает внимание, что судья не указала доход от продажи "Мазды".

Богаткина, сведения о доходах 2012(2018)|Фото: http://perm.arbitr.ru/files/doc/Богаткина

"При этом, MAZDA-3 и VOLVO S-80 машины совершенно разного класса и ценовой категории. Также неизвестно из каких финансовых ресурсов судьей был приобретен седан класса "Бизнес" при разнице в доходе всего в 133 000 рублей", - говорится в тексте петиции.

В 2013 г. в декларации судьи отражено наличие в собственности квартиры 57,5 кв. м, 58,8 кв. м, 71,8 кв. м, 48,81 кв.м., квартира в долевой собственности - 1/2 доли 37,68 кв. м. Доход составил 1 834 000 руб.

Богаткина, сведения о доходах 2013(2018)|Фото: http://perm.arbitr.ru/files/pdf/s_2013.pdf

В 2014 году судья владеет квартирой 57,5 кв. м., 588 кв. м., 71,8 кв. м. при доходе 1 971 366 руб., что на 137 366 руб. больше, чем в 2013 г.

"Возникает аналогичный вопрос: по какой причине не был отражен доход от продажи недвижимого имущества в 2013 году на 2014 год? При этом, все имущество находится у судьи в собственности, а не в пользовании. Соответственно информация о продаже указанного имущества должна быть отражена в официальных сведениях о доходах и расходах федерального судьи", - утверждает автор петиции.

Богаткина, сведения о доходах 2014(2018)|Фото: http://perm.arbitr.ru/files/pdf/Sved_dohod_sudey2014_new.pdf

Жалоба на Наталью Богаткину действительно поступила, это подтверждает информация на сайте краевого арбитража. По результатам проверки установлено, что требования о ежегодном представлении сведений о своих доходах и имуществе судья соблюдает, говорится в разъяснениях суда.

"Не соответствует действительности информация о наличии у судьи в собственности и сокрытии сведений в части транспортного средства, а также об условиях приобретения недвижимого имущества, указанного в обращении. Транспортное средство находится в угоне с 2002 года. Стоимость жилого помещения, приобретенного в 2012 году, соответствует рыночной стоимости по состоянию на момент его приобретения", - говорится в отчете Арбитражного суда о проведенной проверке.

Также на сайте говорится, что "приобретение жилых помещений произведено за счет доходов от продажи иных жилых помещений; приобретение автомобиля за счет доходов от продажи предыдущего автомобиля и кредитных средств. Судьей представлены документы, подтверждающие данные обстоятельства".

Автор петиции отмечает, что результаты проверки его не устраивают. Он называет разъяснения суда отпиской и просит Высшую квалификационную коллегию судей РФ проверить работу Квалификационной коллегии судей Пермского края, Комиссии по контролю за соответствием доходов и расходов судей и Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Арбитражного суда Пермского края. Отметим, что в состав проверявшей доходы Богаткиной коллегии входит и она сама. Накануне.RU направило в Арбитражный суд официальный запрос с просьбой прокомментировать петицию.

Добавим, имя создателя петиции - Александр Григоренко - совпадает с именем депутата заксобрания Пермского края от ЛДПР. Однако сам парламентарий в беседе с Накануне.RU опроверг свою причастность к созданию петиции. На момент публикации материала петицию подписали 15 человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Судью арбитража Пермского края просят проверить на соблюдение закона о противодействии коррупции

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: арбитражный суд Пермского края, Наталья Богаткина, петиция, Александр Григоренко, доходы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1184

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети