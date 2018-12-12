Ученые: Употребление красного мяса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Серьезная опасность для здоровья может возникнуть при регулярном употреблении красного мяса и печени, выяснили американские исследователи. Статья экспертов опубликована в European Heart Journal.

Ученые провели эксперимент с тремя группами добровольцев, часть из которых были вегетарианцами, часть питалась белым мясом, часть - красным.

Именно в анализах третьей группы ученые обнаружили повышенную концентрацию триметиламин N-оксида (ТМАО), передает Regnum. Вещество считают ответственным за повышение риска развития заболеваний сердца и сосудов.

Ранее шведские исследователи заявили, что питание мясом, подвергшимся технологической обработке (к примеру, сосисками или беконом), может вести к раку поджелудочной железы.

В исследовании говорится о том, что употребление одной сосиски или двух ломтиков бекона в день может увеличить риск развития у человека рака поджелудочной железы на 19%, по сравнению с людьми, которые вовсе не едят подвергшееся обработке мясо.