В Челябинской области большинство школьников будут учиться в первую смену

В Челябинской области большинство школьников будут учиться в первую смену. Это стало возможно благодаря строительству новых образовательных учреждений. Только в 2018 году из областного бюджета было выделено 2,6 млрд рублей на строительство трех школ в Челябинске и двух в Магнитогорске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

В регионе с 2016 года реализуется государственная программа "Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы". госпрограмма направлена на обеспечение перехода школьников на односменный режим обучения.

Участники общественного совета по реализации федерального партийного проекта "Новая школа" посетили детский сад "Яблочко" и образовательный центр №4 "Ньютон", где познакомились с высокотехнологичными практиками и передовыми условиями обучения.

Как отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш, участники увидели новую школу, которая способна раскрыть потенциал каждого ребёнка и подготовить их к дальнейшей профессиональной деятельности.

"Очень хорошо, что детский сад и школа представляют единый образовательный комплекс. Это обеспечивает непрерывный учебный процесс, единство педагогических подходов. И, конечно, психологически более комфортно для детей", - отметил он.

Спикер областного парламента подчеркнул, что задача власти - создать доступную образовательную среду и обеспечить равные возможности обучения для детей, проживающих не только в городских округах, но и в отдаленных сельских территориях.

Так, до конца года будет введена в эксплуатацию школа на 500 мест в поселке Есаульский Сосновского района, в ближайшие два года – школа на 300 мест в деревне Сарафаново Чебаркульского района. также из областного бюджета стали выделять деньги на капитальный ремонт школьных зданий.

В 2019 году планируется продолжить строительство четырех детских садов, семи школ, а также начать строительство еще одной школы.