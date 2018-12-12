В Челябинской области большинство школьников будут учиться в первую смену

12 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Писатель номенклатуры, а не народа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

В Челябинской области большинство школьников будут учиться в первую смену

В Челябинской области большинство школьников будут учиться в первую смену. Это стало возможно благодаря строительству новых образовательных учреждений. Только в 2018 году из областного бюджета было выделено 2,6 млрд рублей на строительство трех школ в Челябинске и двух в Магнитогорске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

В регионе с 2016 года реализуется государственная программа "Содействие созданию в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы". госпрограмма направлена на обеспечение перехода школьников на односменный режим обучения.

Участники общественного совета по реализации федерального партийного проекта "Новая школа" посетили детский сад "Яблочко" и образовательный центр №4 "Ньютон", где познакомились с высокотехнологичными практиками и передовыми условиями обучения.

Как отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш, участники увидели новую школу, которая способна раскрыть потенциал каждого ребёнка и подготовить их к дальнейшей профессиональной деятельности.

"Очень хорошо, что детский сад и школа представляют единый образовательный комплекс. Это обеспечивает непрерывный учебный процесс, единство педагогических подходов. И, конечно, психологически более комфортно для детей", - отметил он.

Спикер областного парламента подчеркнул, что задача власти - создать доступную образовательную среду и обеспечить равные возможности обучения для детей, проживающих не только в городских округах, но и в отдаленных сельских территориях.

Так, до конца года будет введена в эксплуатацию школа на 500 мест в поселке Есаульский Сосновского района, в ближайшие два года – школа на 300 мест в деревне Сарафаново Чебаркульского района. также из областного бюджета стали выделять деньги на капитальный ремонт школьных зданий.

В 2019 году планируется продолжить строительство четырех детских садов, семи школ, а также начать строительство еще одной школы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области большинство школьников будут учиться в первую смену

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школа, детский сад, образование, Владимир Мякуш,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1175

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети